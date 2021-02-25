Фотографию с посещением церкви в Брюгге выложили на странице Олега Гусева, который является помощником Мирчи Луческу в тренерском штабе Динамо.

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Стоит добавить, что это не авторизованная страница. И в ней выложены лишь две фотографии. Первая – 22 февраля. И в подписи к фото указано, что это первая и единственная страница Олега Гусева. Вторая фотография – из церкви с тренерским штабом.

Однако в сторис выложено видео, где динамовцы гуляют бельгийским городом, а также на стадионе, где состоится матч против Брюгге.