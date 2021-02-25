Луческу пошел в церковь перед матчем Динамо против Брюгге: фото
Киевское Динамо в четверг, 25 февраля, сыграет ответный матч против Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы. перед матчем в Бельгии тренерский штаб Динамо во главе с Луческу решил сходить в церковь.
Источник:инстаграм Олега Гусева
Фотографию с посещением церкви в Брюгге выложили на странице Олега Гусева, который является помощником Мирчи Луческу в тренерском штабе Динамо.
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- Матч Брюгге – Динамо состоится в четверг, 25 февраля. Начало матча в 22:00.
- Первый матч в Киеве закончился вничью 1:1. На гол Буяльского гости ответили ударом Мехеле после подачи углового.
- Динамо нужно побеждать в этом матче. Или играть в результативную ничью 2:2, 3:3 и больше.
- Поражение в этом матче, или ничья 0:0 приведет к вылету Динамо из Лиги Европы.
- Если команды сыграют вничью 1:1, их будет ожидать дополнительное время. Если за дополнительные два тайма по 15 минут командам так и не удастся забить их будет ожидать серия пенальти.
- Перед матчем против Динамо в Брюгге – вспышка коронавируса. Еще перед матчем в Киеве положительные тесты были у Стефано Денсвила, Ханса Ванакена и Матео Митровича, а также главного тренера команды Филиппа Клемана. По приезде в Киев Матч Ритс сдал положительный тест. И теперь перед игрой в Брюгге положительные тесты оказались у Симона Миньоле и Шарля де Кетеларе. При этом у последнего еще перед матчем с Динамо были симптомы, но тест был отрицательный.
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