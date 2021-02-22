В понедельник, 22 февраля, Олимпик принимал Днепр-1 в перенесенном матче 15 тура УПЛ. Матч в Киеве завершился со счетом 0:2.

Олимпик – Днепр-1 0:2

Гол: Драме, 50( авт.), Булеца, 86

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Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Футболист Олимпика отправил мяч в собственные ворота.

Глупая ошибка Драме, который хотел выбить из вратарской скидку головой от Дугласа от левого ее угла, после подачи штрафного с правого фланга, но срезал мяч в сетку ворот своей команды.

На 86-й минуте днепряне удвоили преимущество в матче и сняли все вопросы о победителе. Цуриков отдал пас с правого фланга на Булецу перед чужой штрафной, после чего Сергей прицельно пробил под левую штангу.

Благодаря этой победе Днепр-1 вошел в топ-10 турнирной таблицы УПЛ (14 баллов). Олимпик, имеющий в своем активе 17 очков, занимает 8 место.

Олимпик – Днепр-1 видеообзор