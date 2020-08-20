21 серпня у матчі першого туру УПЛ "Олімпік" зустрінеться із "Динамо". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

Олімпік – Динамо: прогноз

Матч між командами стане офіційним відкриттям нового сезону УПЛ, пише 24 канал. Останні дві зустрічі були за повної переваги киян. Спершу у перший день грудня 2019 року "Динамо" перемогло донецький клуб 1:3. Тоді "Олімпіку" навіть вдалось зрівняти рахунок, але голи Де Пени та Бєсєдіна принести перемогу киянам.

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У останній зустрічі між цими командами звитягу знову святкував клуб зі столиці України 2:0. Дублем у тому матчі відзначився Цитаішвілі.

Загалом команди 21 раз зустрічались між собою. "Динамо" святкувало перемогу 15 поєдинках та лише тричі "Олімпік" залишав поле переможцями. Тричі фінальний свисток судді фіксував нічийний результат.

Під час перерви "Динамо" змінило наставника, ним став екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу. Керівництву клубу вдалось зберегти лідерів команди та повернути з оренди кілька гравців, які можуть стати футболістами основи. У загальну групу повернулись Шабанова та Циганков. Зараз "Динамо" не може розраховувати на Русина та Вантуха, у футболістів були виявлені позитивні тести на коронавірус.

"Олімпік" же уклав офіційний контракт із Ігорем Климовським, який у минулому сезоні став справжнім рятівником для клубу. Також розташування команди поповнив ексгравець "Карпат" Кирило Кириленко.

Луческу на чолі "Динамо" дебютує на легендарному стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві.

Матч 1-го туру УПЛ "Олімпік" – "Динамо" відбудеться 21 серпня о 17:00

Олімпік – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch одноголосно віддають перемогу киянам. На їх звитягу стоїть коефіцієнт 1,14, а на успіх "Олімпіка" аж 18,5. Нічия оцінена у матчі в 8,20.

Вони вважають, що київський клуб переможе суперника у більше, ніж один м'яч, тому на показник "Динамо переможе в один м'яч" стоїть коефіцієнт 4,40.

Рахунок у матчі відкриє "Динамо" – 1,13. А на те, що "Олімпік" першим засмутить голкіпера суперника 5,40.

Швидше за все донецький клуб не заб'є у першій 45-хвилинці – 1,20. А от у гол від "Динамо" експерти вірять – 1,02.

Другий гол у матчі швидше за все буде забитий у період з 1-55 хвилину. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,74.

На їх думку, крапку у матчі поставить команда Луческу – 1,13. А на останній гол у зустрічі від команди Климовського – 5,40.

"Тотал матчу 2-3 голи" – 2,28. Букмекери вважають, що "Динамо" може перемогти втримавши власні ворота "сухими" – 1,66.