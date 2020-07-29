Донецкий "Олимпик" усилился молодым белорусским нападающим Кириллом Кириленко, который в прошлом сезоне выступал за львовские "Карпаты", но не сумел закрепиться в основном составе. Он провел уже тренировку с дончанами.

Информацию о трансфере подтвердил официальный сайт клуба. Контракт с дончанами рассчитан на три года.

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Под каким номером будет выступать футболист пока неизвестно. Кирилл уже успел провести тренировку в новом клубе.

Добавим, что нападающий разорвал контракт с "Карпатами" по взаимному согласию обеих сторон. Его соглашение с "львами" было рассчитано до 2022 года, но игрок так и не сумел закрепиться в составе, поэтому решил покинуть клуб.

Кириленко провел неполный год в составе "львов". Нападающий пять раз выходил на поле в матчах "Карпат".

Карьера Кирилла Кириленко