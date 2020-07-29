"Олимпик" подписал Кириленко, который разорвал контракт с "Карпатами"
Донецкий "Олимпик" усилился молодым белорусским нападающим Кириллом Кириленко, который в прошлом сезоне выступал за львовские "Карпаты", но не сумел закрепиться в основном составе. Он провел уже тренировку с дончанами.
Информацию о трансфере подтвердил официальный сайт клуба. Контракт с дончанами рассчитан на три года.
Читайте также: Владелец "Олимпика" мечтает перевезти команду в Одессу и переименовать в "Черноморец"
Под каким номером будет выступать футболист пока неизвестно. Кирилл уже успел провести тренировку в новом клубе.
Добавим, что нападающий разорвал контракт с "Карпатами" по взаимному согласию обеих сторон. Его соглашение с "львами" было рассчитано до 2022 года, но игрок так и не сумел закрепиться в составе, поэтому решил покинуть клуб.
Кириленко провел неполный год в составе "львов". Нападающий пять раз выходил на поле в матчах "Карпат".
Карьера Кирилла Кириленко
- В 2015 году Кирилл проходил просмотр в структуре немецкого "Штутгарта", однако возникли юридические формальности, по которым молодому нападающему пришлось вернуться в "Минск".
- В конце 2016 года появился интерес со стороны немецкого "СБ Лейпциг". К началу сезона 2017 года тренировался с первой командой.
- Уже в следующем году он подписал контракт с берестейским "Динамо", но в основном выступал за молодежный состав.
- В январе 2019 года по соглашению сторон покинул команду, а уже в феврале 2019 года находился на просмотре в "Зените-2", но в марте присоединился к борисовскому БАТЭ, где выступал за дубль.
- В июле 2019 года принял предложение львовских "Карпат" и подписал 3-летний контракт.