Забивной нападающий Олимпика Шахаб Захеди неожиданно может сменить Олимпик на Зарю. Луганский клуб уже ведет переговоры по трансферу футболиста.

Луганская Заря хочет всех удивить на трансферном рынке УПЛ. Руководство клуба неожиданно для всех раскошелилось и хочет видеть в своем составе одного из лучших голеадоров Шахаба Захеди, который успешно выступает за донецкий Олимпик. Об этом сообщил сайт болельщиков Зари.

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Большое усиление атаки

Представители клубов сели за стол переговоров и уже вскоре могут ударить по рукам относительно трансфера. Если стороны не смогут прийти к общему мнению, то иранский нападающий сможет перейти в Зарю на правах свободного агента, но уже летом 2021-го года.

Контракт Шахаба с Олимпиком рассчитан как раз до лета 2021-го года. Футболист перебрался в клуб из Донецка в 2019 году и почти сразу завоевал доверие тренерского штаба, став стабильным игроком основы.

В этом сезоне нападающий показывал феноменальную результативность. В 11 матчах в УПЛ он наколотил 8 голов и еще один раз ассистировал на партнеров по команде. Такой показатель позволяет ему делить первенство с Виктором Цыганковым в списке бомбардиров.

Добавим, что главный наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров интересовался услугами 25-летнего форварда Олимпика, но до конкретики так и не дошло. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.