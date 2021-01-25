Заря зарегистрировала в Украинской ассоциации футбола предварительный контракт с нападающим Олимпика Захеди Шахабом.

Источник: твиттер журналиста Игоря Бурбаса

Иранец уже получил немалые подъемные за подписание соглашения с луганчанами. Этим летом Шахаб присоединится к Заре.

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Скорее всего, вторую часть текущего сезона он проведет в дубле Олимпика.

Шахаб со скандалом покинет Олимпик

Гендиректор Олимпика подтвердил, что сейчас с Зарей продолжаются переговоры о трансфере Шахаба. Впрочем, никакой конкретики от обеих сторон пока нет.

"Можно сказать так, но пока никто ничего не озвучивал, никто ничего не знает. Ни от Зари нет предложений, ни у нас никто не спрашивал, сколько он стоит. Потому пока это только бумаги. Они предупредили, что ведут переговоры с Шахабом", – отметил Антонов

Он подтвердил, что иранец поедет на зимние сборы с Олимпиком. Других официальных предложений по Шахабу Олимпик не получал.

Обратите внимание. В сезоне-2020/2021 Шахаб провел 12 матчей за Олимпик. В его активе 8 голов и 2 ассиста. Контракт Шахаба с Олимпиком действует до 30 июня 2021 года.