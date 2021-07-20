В Олимпийской деревне обнаружили уже третий случай COVID-19

Организаторы Олимпийских игр 2020 в Токио сообщили о еще девяти случаях заболевания коронавирусом среди тех, кто причастен к проведению соревнований.

Один из них – спортсмен, национальная принадлежность которого не уточняется. Таким образом, общее число заболевших атлетов в Олимпийской деревне достигло трех человек.

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Всего же у участвующих в проведении Игр выявлен 71 случай заболевания. Из них 40 человек – японцы, а остальные иностранные граждане.

Украина на Олимпиаде-2020