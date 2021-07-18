Оставил записку

Ссекитолеко, который прибыл в Токио для участия в Олимпийских играх в тяжелой атлетике, сбежал из олимпийского отеля и теперь нелегально находится на территории Японии. 20-летний тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 67 кг, тренировался в префектуре Осака.

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Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенный примерно в 200 километрах от города Идзуми-Сано, где разместилась угандийская делегация. Спортсмен оставил послание, в котором пояснил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как "жизнь там тяжелая".

Он также попросил членов делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась на родине. "Я хочу работать в Японии", – говорится в найденной записке Ссекитолеко.