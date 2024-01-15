В этом году впервые в истории украинского футбола появится олимпийская сборная Украины (до 23 лет). Всё благодаря дебютному выходу молодежной команды на Олимпийские игры.

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Наставник олимпийской команды Руслан Ротань планирует уже подготовку команды к турниру во Франции. УАФ объявила, что на март назначен первый товарищеский матч для сборной U-23.

"Сине-желтые" 25 марта померяются силами со сверстниками из Японии. Матч состоится на выезде в городе Фукуока на стадионе "Микуни Китакюсю". Ранее с командой Ависпа из Фукуоки благотворительный матч проводил Шахтер.

Напомним, что в прошлом году молодежная сборная Украины успешно выступила на Евро U-21 в Румынии и Грузии. Команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала, что позволило квалифицироваться на Олимпиаду-2024.

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Несмотря на то, что Ротань ушел из молодежной сборной и руководит Александрией, именно он будет готовить команду U-23 к олимпийскому турниру. В июне же команду ждет товарищеский турнир во Франции, который будет генеральной репетицией перед Олимпиадой

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