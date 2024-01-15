В этом году впервые в истории украинского футбола появится олимпийская сборная Украины (до 23 лет). Всё благодаря дебютному выходу молодежной команды на Олимпийские игры.
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Наставник олимпийской команды Руслан Ротань планирует уже подготовку команды к турниру во Франции. УАФ объявила, что на март назначен первый товарищеский матч для сборной U-23.
"Сине-желтые" 25 марта померяются силами со сверстниками из Японии. Матч состоится на выезде в городе Фукуока на стадионе "Микуни Китакюсю". Ранее с командой Ависпа из Фукуоки благотворительный матч проводил Шахтер.
Напомним, что в прошлом году молодежная сборная Украины успешно выступила на Евро U-21 в Румынии и Грузии. Команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала, что позволило квалифицироваться на Олимпиаду-2024.
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Несмотря на то, что Ротань ушел из молодежной сборной и руководит Александрией, именно он будет готовить команду U-23 к олимпийскому турниру. В июне же команду ждет товарищеский турнир во Франции, который будет генеральной репетицией перед Олимпиадой
Что известно о футболе на Олимпийских играх-2024
- олимпийский футбольный турнир состоится с 24 июля по 9 августа
- матчи соревнования примут Париж, Марсель, Лион, Сент-Этьен, Бордо, Нант и Ницца
- в заявку из 18-ти игроков на турнир могут попасть игроки, родившиеся после 1 января 2001 года
- тренер может заявить к трем игрокам, родившимся ранее указанной выше даты
- участие в соревновании примут 16 сборных, которые будут разбиты на четыре группы по 4 команды
- уже прошли на турнир Франция, Украина, Испания, Израиль, Марокко, Египет, Мали, США, Доминиканская Республика и Новая Зеландия
- Япония сможет квалифицироваться на Олимпиаду, если в мае на Кубке Азии U-23 займет место в топ-тройке
- финал олимпийского турнира состоится 9 августа в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс"
- действующим чемпионом Олимпиады сборная Бразилии. которая в 2021 году обыграла в финале Испанию