Ависпа – Шахтер 2:2

Голы: Мийя, 34, Каномори, 37 – Сикан, 7, Швед, 53

На прошлой неделе Шахтер завершил официальные матчи в 2023 году. Подопечные Марино Пушича уступили Порту в последнем туре Лиги чемпионов (3:5), пишет 24 канал.

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Впрочем к концу года "горняки" решили провести еще одну игру, которая стала благотворительной. Клуб договорился о товарищеском матче с японской Ависпой из города Фукуока.

Сама игра прошла в Токио. Всю прибыль с билетов и других аспектов дончане перечислят на нужды людей, пострадавших от войны с Россией.

Пока эта сумма неизвестна, но генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прогнозировал ориентировочную прибыль в 2 миллиона долларов. Сам же матч выдался ярким и подарил фанатам четыре гола.

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Шахтер открыл счет, отличился Сикан из навеса Гочолейшвили. Впрочем, еще до перерыва японцы сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Ничью для дончан вырвал Швед, которому в начале второго тайма удался красивый обводной удар с угла площадки.

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Полное видео матча