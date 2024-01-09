Сборная Украины смогла создать одну из сенсаций молодежного Евро-2023, выбив в четвертьфинале фаворитов турнира французов. С таким же настроением команда Руслана Ротаня будет готовиться к Олимпиаде.

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Генеральная репетиция пройдет во Франции

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко поделился планами подготовки молодежной сборной Украины, которая будет выступать в формате U-23. Олимпийский футбольный турнир в Париже начнется 24 июля. Подготовку к выступлению подопечные Ротаня начнут в марте.

25 марта ее ожидает выездной матч с одной из мощных азиатских сборных. Сейчас уточняются последние детали с организаторами, и на днях мы официально объявим об этом. А в июне подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команд U-23, который пройдет во Франции,

– рассказал Костюченко.

Кто будет играть на Олимпиаде-2024