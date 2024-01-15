Цього року вперше в історії українського футболу з'явиться олімпійська збірна України (віком до 23 років). Все завдяки дебютному виходу молодіжної команди на Олімпійські ігри.

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Наставник олімпійської команди Руслан Ротань вже планує підготовку команди до турніру у Франції. УАФ оголосила, що на березень призначений перший товариський матч для збірної U-23.

"Синьо-жовті" 25 березня поміряються силами з однолітками з Японії. Матч відбудеться на виїзді у місті Фукуока на стадіоні "Мікуні Кітакюсю". Раніше з командою Авіспа з Фукуоки благодійний матч проводив Шахтар.

Нагадаємо, що минулого року молодіжна збірна України вдало виступила на Євро U-21 в Румунії та Грузії. Команда Руслана Ротаня дійшла до півфіналу, що і дозволило кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.

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Попри те, що Ротань пішов з молодіжної збірної та наразі керує Олександрією, саме він готуватиме команду U-23 до олімпійського турніру. В червні ж на команду чекає товариський турнір у Франції, який буде генеральною репетицією перед Олімпіадою

Що відомо про футбол на Олімпійських іграх-2024

  • олімпійський футбольний турнір відбудеться з 24 липня по 9 серпня
  • матчі змагання приймуть Париж, Марсель, Ліон, Сент-Етьєнн, Бордо, Нант та Ніцца
  • в заявку з 18-ти гравців на турнір можуть потрапити гравці, які народились після 1 січня 2001 року
  • тренер може заявити до трьох гравців, які народились раніше за вказану вище дату
  • участь у змаганні братимуть 16 збірних, які будуть розбиті на чотири групи по 4 команди
  • вже пройшли на турнір Франція, Україна, Іспанія, Ізраїль, Марокко, Єгипет, Малі, США, Домініканська Республіка та Нова Зеландія
  • Японія зможе кваліфікуватися на Олімпіаду, якщо у травні на Кубку Азії U-23 посяде місце в топ-трійці
  • фінал олімпійського турніру відбудеться 9 серпня в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс"
  • чинним чемпіоном Олімпіади є збірна Бразилії. яка у 2021 році переграла у фіналі Іспанію