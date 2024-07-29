Аж в 11-ти видах спорта будут разыграны олимпийские награды. Украинцы будут представлены в 9 видах спорта.
К теме Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 29 июля
Хорошие шансы на первые медали Игр-2024 для Украины
Свою борьбу за медали начнут две олимпийские надежды Украины – Дарья Билодид, которая будет выступать в весовой категории по дзюдо до 57 килограммов, и Ольга Харлан, которая будет соревноваться с 1/16 финала в сабле.
Также в понедельник, 29 июля, свои шансы на медали в Париже попытаются реализовать прыгуны в воду (синхронная вышка 10 метров: Алексей Середа и Кирилл Болюх) и спортивные гимнасты (командный финал, мужчины).
Украинские теннисистки выйдут на корты Ролан Гаррос второй день подряд.
Также будет иметь шанс на награду Александр Гудыма в турнире по маунтинбайку.
Где смотреть Олимпийские игры-2024
Общественное вещание – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Париже. Соревнования можно посмотреть несколькими способами:
- канал Общественное Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Общественное Спорт
- ютуб-канал Общественное Спорт
Также можно посмотреть интересные информационно-аналитические студии. В общем вещатель показывает по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения начинаются в 10 утра (по киевскому времени) и продолжаются до полуночи.
Онлайн-трансляция соревнований 29 июля
Фехтование
Для Украины третий соревновательный день начнется со схватки Елены Кравацкой, которая в индивидуальной сабле сойдется с Сосен Будиаф из Алжира. Начало встречи в 10:00.
Бадминтон
В 9:30 свои соревнования начнут бадминтонисты.
Серфинг
Третий соревновательный день начался еще глубокой ночью, когда покорять волны вышли серферы.