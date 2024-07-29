Аж в 11-ти видах спорта будут разыграны олимпийские награды. Украинцы будут представлены в 9 видах спорта.

К теме Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 29 июля

Хорошие шансы на первые медали Игр-2024 для Украины

Свою борьбу за медали начнут две олимпийские надежды Украины – Дарья Билодид, которая будет выступать в весовой категории по дзюдо до 57 килограммов, и Ольга Харлан, которая будет соревноваться с 1/16 финала в сабле.

Также в понедельник, 29 июля, свои шансы на медали в Париже попытаются реализовать прыгуны в воду (синхронная вышка 10 метров: Алексей Середа и Кирилл Болюх) и спортивные гимнасты (командный финал, мужчины).

Украинские теннисистки выйдут на корты Ролан Гаррос второй день подряд.

Также будет иметь шанс на награду Александр Гудыма в турнире по маунтинбайку.

Где смотреть Олимпийские игры-2024

Общественное вещание – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Париже. Соревнования можно посмотреть несколькими способами:

канал Общественное Спорт

региональные каналы Общественного

сайт Общественное Спорт

ютуб-канал Общественное Спорт

Также можно посмотреть интересные информационно-аналитические студии. В общем вещатель показывает по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения начинаются в 10 утра (по киевскому времени) и продолжаются до полуночи.

Онлайн-трансляция соревнований 29 июля

Фехтование Для Украины третий соревновательный день начнется со схватки Елены Кравацкой, которая в индивидуальной сабле сойдется с Сосен Будиаф из Алжира. Начало встречи в 10:00.

Бадминтон В 9:30 свои соревнования начнут бадминтонисты.