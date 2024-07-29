Камила Осорио – Даяна Ястремская 2:0 (7:6(4), 6:4)

Во втором раунде Олимпиады-2024 украинка Даяна Ястремская противостояла колумбийке Камиле Остарио. Это была первая встреча теннисисток на корте, пишет 24 канал.

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Досадное поражение украинки

Первый сет матча между Ястремской и Осорио выдался равным. Теннисистки обменялись брейками по четыре раза и решили судьбу сета в тайбрейке, где победила колумбийка.

Во второй партии украинка вела в счете, но ее соперница сумела переломить ход игры и одержать уверенную победу в сете и матче.

Даяна Ястремская завершает свои выступления на Олимпиаде-2024, однако она еще сыграет в парном разряде вместе с Мартой Костюк против Линетт и Росольской.

Отметим, что Марта Костюк в одиночном разряде сумела пробиться в 1/8 финала Олимпийских игр. Вечером 29 июля в 1/16 финала сыграет также Элина Свитолина.