Аргентина U23 – Ирак U23 3:1

Голы: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 – Хуссейн, 45+4.

В первом туре Аргентина сенсационно уступила Марокко 1:2 в сумасшедшем матче. Зато Ирак неожиданно нанес поражение Украине, пишет 24 Канал.

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Аргентина реабилитировалась за поражение на старте

"Альбиселесте" еще до начала турнира считались одними из главных фаворитов на "золото". Поэтому в матче против Ирака аргентинцев устраивала только победа. Уже на 13-й минуте мяч оказался в сетке ворот "Львов Месопотамии". Отличился Тьяго Альмада, которого воры обокрали накануне игры с Марокко.

Ирак отыгрался в конце первого тайма. На четвертой компенсированной минуте Хуссейн свой второй гол на турнире.

И все же иракцы не сотворили чудо. На 62-й минуте Гонду, а затем Фернандес (85 минута) не оставили шансов сопернику.

В итоге прогнозируемая победа Аргентины со счетом 3:1.

Напомним, что сборная Украины во втором туре сыграет против Марокко. Подопечным Руслана Ротаня нужно побеждать представителя Африки.