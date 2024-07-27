Аргентина U23 – Ірак U23 3:1

Голи: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 – Хуссейн, 45+4.

У першому турі Аргентина сенсаційно поступилася Марокко 1:2 у божевільному матчі. Натомість Ірак несподівано завдав поразки Україні, пише 24 Канал.

Читайте також Час робити камбек: онлайн-трансляція матчу Україна – Марокко на Олімпіаді

Аргентина реабілітувалася за поразку на старті

"Альбіселесте" ще до початку турніру вважалися одними з головних фаворитів на "золото". Тож у матчі проти Іраку аргентинців влаштовувала лише перемога. Вже на 13-й хвилині м'яч опинився у сітці воріт "Левів Месопотамії". Відзначився Тьяго Альмада, якого злодії обікрали напередодні гри з Марокко.

Ірак відігрався наприкінці першого тайму. На четвертій компенсованій хвилині Хуссейн свій другий гол на турнірі.

Та все ж іракці не створили диво. На 62-й хвилині Гонду, а потім Фернандес (85 хвилина) не залишили шансів супернику.

У підсумку прогнозована перемога Аргентини з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що збірна України у другому турі зіграє проти Марокко. Підопічним Руслана Ротаня потрібно перемагати представника Африки.