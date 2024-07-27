Сборная Аргентины неудачно стартовала на Олимпиаде-2024, сенсационно уступив Марокко со счетом 1:2. Сразу после матча главный тренер "Альбиселесте" Хавьер Маскерано рассказал об ограблении своего футболиста.
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Воры не оставили следов ограбления
40-летний специалист сообщил некоторые подробности загадочного происшествия.
Воры ворвались на нашу тренировку и ограбили Тьяго Альмаду. У него украли вещи, часы и драгоценности,
– сказал Маскерано.
По информации источника кража произошла в раздевалки, когда игроки были на тренировке. Пострадавший оценил ущерб в 50 тысяч евро.
Также сообщается, что на месте предполагаемого преступления не нашли никаких следов проникновения посторонних лиц.
Напомним, что во втором туре Аргентина сыграет с Ираком. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Футболисты сборной Украины выйдут на поле в 18:00. Подопечные Руслана Ротаня встретятся с Марокко.