За два дня до начала чемпионата мира-2023 по легкой атлетике в столице Венгрии прошло заседание совета World Athletics. Конгресс организации прошел без участия россиян и белорусов. К всеобщему разочарованию стран-агрессоров президентом World Athletics избрали бывшего британского легкоатлета Себастьяна Коу.

По теме "Это совершенно бесчеловечное отношение": российский чемпион мира пожаловался на санкции

Себастьян Коу не верит, что россияне поедут в Париж

В России не скрывают своего недовольства избранием Коу. В стране 404 спортивного функционера называют "ярым русофобом". Все из-за его четкой позиции по отношению к атлетам страны-террориста.

После избрания Себастьян Коу провел пресс-конференцию, на которой сделал заявление по поводу участия россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже.

Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет приняла четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит в Украине,

– заявил Коу.

Отметим, что в России очень болезненно восприняли месседж британского функционера. На болотах снова завыли о "спорте вне политике" и "нарушении олимпийских принципов".

Напомним, что олимпийский чемпион-1988 Сергей Бубка, который был вице-президентом World Athletics, покинул свой пост. Бывший глава НОК Украины решил не выдвигать свою кандидатуру после расследования его связей с Россией.