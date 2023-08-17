Олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом, который был вице-президентом в World Athletics, покинет свой пост. Он был членом главной мировой организации легкой атлетики в последние 22 лет

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Торговля с Россией вылезла боком

Сергей Бубка не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента федерации, в которой он находился с 2001 года. Последние 4 года бывший руководитель НОК состоял в должности старшего вице-президента организации.

Источник отмечает, что решение Бубки больше не баллотироваться на Всемирном легкоатлетическом конгрессе было принято из-за его позорной гражданской позиции. За нее он получил критику в свой адрес в Украине, ведь не осудил полномасштабное вторжение России и даже не смог произнести слово война.

А после этого стало понятно почему. Сергей Бубка уехал из Украины и сотрудничал со страной-террористкой, заключая многомиллионные соглашения по поставке бензина на оккупированные россиянами украинские территории. Об этом стало известно после расследование BIHUS Info.

Что интересно, когда обсуждали сотрудничество Бубки с россиянами на заседании Комиссии атлетов национального олимпийского комитета, то у потенциального предателя Украины нашлось очень много защитников. Что говорит о том, что еще очень многие чиновники живут в прошлом и не готовы отстаивать украинские интересы.

Сам Бубка после этого не давал никаких публичных комментариев. Однако министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что он разговаривал с Сергеем Бубкой, и тот готовит иск в суд, где собирается защищать свою честь

Что касается выборов в World Athletics, то на четыре вице-президентских поста претендуют восемь кандидатов, среди которых кандидатура Бубки отсутствует. Отмечается, что президентом Всемирной организации легкой атлетики на третий срок будет избран Себастьян Коу, который поддерживает Украину и не намерен возвращать россиян на международные соревнования.