Из-за полномасштабной военной агрессии против Украины Международная федерация легкоатлетических видов спорта (World Athletics) ввела санкции против России и Белоруссии. По мнению российских спортсменов, это бесчеловечная жестокость со стороны организации, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Меньков: World Athletics убили мою карьеру

Российский чемпион мира Александр Меньков считает, что World Athletics поломала ему карьеру. Прыгун в длину мог выиграть Олимпиаду и ряд престижных международных соревнований, а вместо этого принимает участие в малоизвестных турнирах. Однако россиянина не возмущает, что РФ начала войну против Украины и ежедневно убивает граждан нашего государства. Своей ответственности в преступлениях России Меньков не видит.

Убили мою карьеру и карьеры всех наших молодых спортсменов. Как можно не пускать на международные турниры восемь лет? Когда все это началось, в международной федерации стали поступать так, будто меня и не существует вовсе. Притом что я не заштатный атлет, я же брал "золото" на чемпионате мира. Мог и Олимпиаду выиграть, это видели. А тут однажды мою фамилию забыли, будто Менькова никогда и не было… Это было совершенно бесчеловечное отношение. Кому-то приходили хотя бы отказы, мне – вообще ничего,

– сказал Меньков.

Что известно о Менькове