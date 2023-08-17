За два дні до початку чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в столиці Угорщині відбулося засідання ради World Athletics. Конгрес організації відбувся без участі росіян та білорусів. На загальне розчарування країн-агресорів президентом World Athletics обрали колишнього британського легкоатлета Себастьяна Коу.

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Себастьян Коу не вірить, що росіяни поїдуть в Париж

У Росії не приховують свого незадоволення обранням Коу. В країні 404 спортивного функціонера називають "затятим русофобом". Все через його чітку позицію стосовно атлетів країни-терориста.

Після обрання Себастьян Коу провів пресконференцію, на якій зробив заяву щодо участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх в Парижі.

Навряд чи російські і білоруські легкоатлети потраплять на Олімпіаду. Рада прийняла чітку позицію, я буду дуже здивований, якщо вона зміниться. Ми зробили це для цілісності змагань. Звичайно, ми будемо моніторити ситуацію, у нас є робоча група. Дуже не схоже, що ситуація зміниться, з урахуванням того, що відбувається в Україні,

– заявив Коу.

Зазначимо, що в Росії дуже болюче сприйняли меседж британського функціонера. На болотах знову завили про "спорт внє палітікі" та "порушення олімпійських принципів".

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон-1988 Сергій Бубка, який був віцепрезидентом World Athletics, залишив свою посаду. Колишній голова НОК України вирішив не висувати свою кандидатуру після розслідування його зв'язків з Росією.