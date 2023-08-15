Борьбу с МОК наша дипломатия не выиграла б: правильно ли не бойкотировать Олимпиаду в Париже

Украинские спортсмены могут участвовать в летней Олимпиаде-2024, если россияне и беларусы будут выступать в нейтральном статусе. Наша дипломатия вряд ли смогла бы добиться большего.

Политтехнолог Юрий Подорожний сказал 24 Каналу, что Олимпийские игры являются большим политическим праздником, где крутятся большие средства.

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"Поэтому у украинской дипломатии шансов дожать Международный олимпийский комитет, чтобы они отстранили россиян от участия в этих соревнованиях, было очень мало", – подчеркнул Подорожний.

Подорожний о позиции Украины по международным турнирам: смотрите видео

Чтобы запретить россиянам и беларусам участвовать в спортивных событиях, сначала нужно принять решение на политическом уровне. В частности, выгнать страну-агрессора из Совбеза ООН.

Позиция Украины изменилась

Министерство молодежи и спорта отменило бойкот турниров, в которых примут участие россияне и беларусы в нейтральном статусе. Украинские спортсмены приветствовали это решение, потому что теперь снова могут соревноваться на международном уровне.

Следует отметить, что Международный олимпийский комитет еще не принял окончательного решения об участии на Олимпиаде россиян и беларусов под нейтральным флагом. Однако приглашения от МОК уже получили 203 страны, среди которых нет России и Беларуси. Это означает, что символика враждебных государств будет отсутствовать на соревнованиях, хотя еще остается возможность их нейтрального участия.

Сами Игры состоятся 26 июля – 11 августа в следующем году в Париже.

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