Глава НОК Вадим Гутцайт рассказал о возможном участии наших атлетов на Олимпиаде-2024 в Париже. Он заявил, что Украина готова принять участие в Олимпийских играх даже при условии допуска на соревнования спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

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Украина почти гарантированно будет на Олимпиаде-2024

Недавно Министерство спорта Украины отменило приказ, согласно которому украинским атлетам запрещено выступать на турнирах, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси. Согласно новому тексту приказа, выступать на этих соревнованиях можно при условии, что представители стран-террористок представлены в нейтральном статусе.

С этой правкой изменилась и риторика Вадима Гутцайта. Он заявил, что в отсутствие символики, идентифицирующей спортсмена, можно считать, что россиян там нет.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы в мире увидели, что Украина есть, была и будет. Мы не обращаем внимания на этих атлетов (россиян и белорусов – 24 Канал ), потому что для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены, потому что они под нейтральным флагом.

Если Россия и Беларусь будут выступать под своим флагом, мы не будем участвовать в этой Олимпиаде. Наши спортсмены не могут спокойно готовиться. Трудно психологически. Нет ни одного спортсмена, у которого бы не погиб друг, родственник, отец или член команды", – сказал президент НОК Украины.

Отметим, что раньше МОК направил 203 странам приглашение на участие в Олимпиаде, среди них не было России и Беларуси. Это означает, что на соревнованиях будет точно уже отсутствовать символика этих стран, но оставляет возможность участия спортсменов в нейтральном статусе.

По этой логике, если ничего не изменится, можно считать, что украинские спортсмены точно будут присутствовать на Олимпиаде-2024.

Справка. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.