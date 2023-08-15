Політтехнолог Юрій Подорожній сказав 24 Каналу, що Олімпійські ігри є великим політичним святом, де крутяться великі кошти.

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"Тому в української дипломатії шансів дотиснути Міжнародний олімпійський комітет, щоб вони відсторонили росіян від участі в цих змаганнях, було дуже мало", – наголосив Подорожній.

Подорожній про позицію України щодо міжнародних турнірів: дивіться відео

Щоб заборонити росіянам і білорусам брати участь у спортивних подіях, спочатку потрібно ухвалити відповідні рішення на політичному рівні. Зокрема, вигнати країну-агресорку з Радбезу ООН.

Позиція України змінилась

Міністерство молоді та спорту скасувало бойкот турнірів, у яких братимуть участь росіяни та білоруси в нейтральному статусі. Українські спортсмени вітали це рішення, бо тепер знову можуть змагатися на міжнародному рівні.

Варто наголосити, що Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі на Олімпіаді росіян і білорусів під нейтральним прапором. Однак запрошення від МОК уже отримали 203 країни, серед яких немає Росії та Білорусі. Це означає, що символіка ворожих держав буде точно відсутня на змаганнях, хоча ще лишається можливість їхньої нейтральної участі.

Самі Ігри відбудуться 26 липня – 11 серпня наступного року в Парижі.

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