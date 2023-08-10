Верховная рада обратилась к лидерам и парламентам других стран по поводу ограничения въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и их спортивным делегациям. Это поможет обойти пророссийское лоббирование в большинстве спортивных федераций, которые, прикрываясь нейтральным статусом, массово возвращают россиян к соревнованиям.

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Олимпиада-2024 должна состояться без представителей стран-террористок

Об этом сообщил народный депутат и украинский борец Жан Беленюк. В тексте обращения украинского парламента говорится, что спорт всегда политизировался Россией, поэтому во время большой войны спортсменам из страны-оккупантки и ее союзнице не место на соревнованиях.

"На России и Беларуси спорт является составной частью государственной пропаганды войны. Большинство их спортсменов являются представителями силовых структур и часть из них принимает участие в боевых действиях в захватнической войне против Украины.

На суверенной территории Украины в результате войны, развязанной российской федерацией, гибнут от бомбежек спортсмены, теряют жизнь и здоровье защитники страны, которые вынуждены были сменить спортивную форму на военную. Также рушится спортивная инфраструктура, а многие юные таланты вынуждены покидать наше государство.

Мы – народные депутаты Украины, считаем ошибочной политику Международного олимпийского комитета (МОК) с рекомендациями по возвращению россиян и белорусов в международные соревнования под нейтральным флагом.

Верховная Рада считает, что пребывание таких лиц на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности. Поэтому обращаемся к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничивать въезд на свою территорию российским и белорусским спортсменам, спортивным делегациям", – говорится в заявлении.

Украинский парламент подчеркнул, что МОК и некоторые международные спортивные федерации не способны справиться с вызовами времени, поэтому убежден, что это по силам государственным органам, в первую очередь речь идет о власти Франции, которая будет принимать Олимпиаду в 2024 году.

Мы благодарны госпоже мэру Парижа Анн Идальго, которая выступила за запрет участия россиян в этих соревнованиях. В связи с этим, Верховная Рада Украины призывает президента Франции Эмануэля Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию рашистов и белорусов, которые прикрываясь спортом, исповедуют античеловеческую пропаганду. Верим, что благодаря Вашей совместной поддержке, мы очистим нашу землю от врага и мировой спорт будет очищен от представителей государств-агрессорок,

– говорится в тексте обращения.



Результаты голосования в Раде / телеграм Алексея Гончаренка

Отметим. Ранее глава Парижа Анн Идальго выступила против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024, которая состоится как раз в столице Франции.

Верим, что Франция позаботится о своей репутации и примет правильное решение об участии "нейтральных" спортсменов. Ведь постоянно появляются подтверждения, что их нейтральность ничем не подкреплена, а они в подавляющем большинстве сторонники войны и уничтожении украинской государственности.