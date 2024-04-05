Спортсмены или военные под прикрытием: кто из друзей Путина едет на Олимпиаду и как их допустили
Уже в конце июля 2024-го года стартуют Олимпийские игры в Париже. Украинские спортсмены встретятся там с соперниками стран-агрессоров, которых Международный олимпийский комитет во главе с президентом Томасом Бахом цинично допустили к соревнованиям.
Первым тревожным звоночком к такому допуску стало возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям по многим видам спорта. Именно МОК был инициатором возвращения вражеских спортсменов на международную спортивную арену в "нейтральном" статусе.
Интересно, что многие спортсмены страны-агрессора, которые получили олимпийские лицензии, открыто или скрыто поддерживают войну против Украины. А некоторые из них вообще имеет непосредственную причастность к российской армии. Это уже неоднократно было видно во время международных соревнований. Чего только стоит поведение российских теннисистов или фехтовальщицы из России Анны Смирновой во время встречи с украинкой Ольгой Харлан.
24 Канал в сотрудничестве с командой OSINT-расследователей Molfar подготовил материал-расследование с комментариями украинской стороны, где можно узнать больше о российских атлетах, которые несмотря на полученную лицензию на Олимпийские Игры-2024, не стесняются поддерживать войну против Украины и даже причастны к российской армии.Обратите внимание! Ознакомиться со всей базой российских спортсменов можно непосредственно на сайте Molfar в разделе "Враги Украины"!
К теме Новый флаг и гимн без слов: решение МОК об участии "нейтральных" спортсменов в ОИ-2024
Как Россия использует Игры-2024 для собственной пропаганды
Международный олимпийский комитет (МОК) довольно долго пытался усидеть на двух стульях – не получить осуждение от Украины, но и не потерять свою любовь к России. Однако 8 марта 2024-го года МОК окончательно доказал, что Томас Бах и все его помощники живут в параллельной реальности.
МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, но только в индивидуальных видах спорта. В командных видах спорта вражеские спортсмены допущены не будут. Однако сам факт допуска атлетов из стран-агрессоров неприятно поражает.
В середине марта 2024-го года МОК принял несколько решений, регламентирующих участие россиян и белорусов на Олимпийских играх в Париже в статусе "нейтральных" атлетов. Но все четко понимают, что эта "нейтральность" не заберет у них вражеские паспорта, любовь к Владимиру Путину и "великой стране".Важно! Руководительница столицы Франции Анн Идальго уже неоднократно высказывалась против приезда спортсменов из России и Беларуси на Игры-2024. Она уверяла, что на французской земле никто не будет рад спортсменам из вражеских стран.
Российские и белорусские спортсмены, которые получат олимпийские лицензии, выступят во Франции под аббревиатурой AIN – "индивидуальные нейтральные атлеты".
Флаг "нейтральных атлетов" на Играх-2024 / olympics.com
- Ожидается, что вражеское представительство в Париже будет состоять в виде 36 россиян и 22 белорусов.
- Максимальное количество, по подсчетам МОК, которое вряд ли будет достигнуто, составит 54 россиян и 28 белорусов соответственно.
Для проверки их нейтральности даже создали специальную комиссию, которую возглавила Николь Ховерц. Она будет проверять соответствуют ли допущенные спортсмены из России и Беларуси установленным критериям, которые сформировали в МОК.К слову! Достижения "нейтральных" спортсменов AIN не будут публиковаться в общем медальном зачете.
Список российских спортсменов, которые поддерживают войну против Украины, Путина и минобороны России
Ларин Владислав
28-летний тхэквондист из России, который в 2020 году получил олимпийское "золото" в Токио (более 80 килограммов). Также является призером и победителем чемпионата Европы и мира.
Владислав Ларин является спортсменом ЦСКА, на сайте которого размещена его биография и фото с Сергеем Шойгу. В течение 2017 – 2018 годов отбывал службу в ЦСКА. За что армейский клуб платил ему доходы.
Ларин с Шойгу / Фото из инстаграма тхэквондиста
Документы Ларина: ИНН: 100126396480
Сидаков Заурбек
27-летний олимпийский чемпион в Токио по вольной борьбе (до 74 килограммов). Тогда выступал за Олимпийский комитет России. Имеет медали чемпионата мира, Европы и Европейских игр, которые в 2019-м состоялись в белорусском Минске, где Сидаков получил "золото".
Заурбек поддерживает российскую агрессию против Украины, хотя еще учась в школе едва не стал очевидцем теракта в Беслане. В день теракта Сидаков отсутствовал на учебе.
Сидаков (слева) / Фото из инстаграма спортсмена
Заурбек Сидаков является не только спортсменом, но и военным, который дослужился до звания прапорщика вооруженных сил России. Был награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени, почетной грамотой Министерства обороны России.
Получал доход от центрального клуба ЦСКА (членом которого остается до сих пор), а также от Министерства обороны России.
В 2021-м году получил из рук Путина "орден дружбы". Именно этой наградой борец особенно гордится.
Горжусь получить из рук президента России Владимира Путина орден дружбы. Теперь мы друзья,
– подписал фото Сидаков.
Сидаков Заурбек на награждении / Скриншот из инстаграма борца
Документы: ИНН: 151102098048
Абдулаев Рамазан
25-летний российский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 60 килограммов. Является призером чемпионата России.
В 2020-м году ездил во временно оккупированный россиянами Крым. В августе 2022-го выступал на Спартакиаде в Казани.
Абдулаев Рамазан / Фото из инстаграма Авар Спорт
Документы: ИНН: 53602471220
Угуев Заур
29-летний российский борец вольного стиля из Дагестана. На предыдущей Олимпиаде-2020 в Токио стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 килограммов. За его спиной есть победы и призовые места на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы, а также на Европейских играх.
Летом 2021-го года Угуев был награжден "орденом дружбы", который в России присуждают за особые заслуги в укреплении мира.
Заур Угуев / Фото из инстаграма спортсмена
В июне 2022-го года атлет стал одним из лиц на афише мероприятия ко дню России в Ульяновской области "Сильная борьба – сильные люди – сильная страна". Также на афише были вражеские символы "Z" и "V", которыми Россия обозначает свою военную технику на поле боя.
Угуев на афише российского турнира по борьбе / Скриншот из инстаграма
Стоит остановиться на еще пяти российских спортсменах, которые поддерживают Владимира Путина и российскую захватническую войну. Это в частности два теннисиста – Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Медведев еще в марте 2023-го года ответил на вопрос о войне России в Украине. Российский теннисист решил сделать из себя "пушистого" и заявил, что он "за мир во всем мире". В июне того же года Даниил поблагодарил за возможность продолжить выступления в Туре под нейтральным флагом. Российский теннисист заверил, что понимает это решение.
- Дзюдоистка Элис Старцева (паспорт: 4521345697), которая принадлежит к ЦСКА.
- Еще одна теннисистка из России Вероника Кудерметова (паспорт: 4518105191, ИНН: 165720836751) также принадлежит к ЦСКА и получала доход от ФАУ Минобороны России. При этом в мае 2023-го года пыталась скрыть свою связь с армейским клубом.
- Российский пловец Иван Гирев (ИНН: 761600348399). Спортсмен имеет несколько государственных наград, которые получал в 2021-м и 2022-м годах и публично через свои соцсети поблагодарил власти своей страны за награды.
Участие этих "нейтральных" спортсменов из стран-агрессоров противоречит олимпийскому принципу. Российские спортсмены, которые допущены к Играм-2024, смогут использовать соревнования для своей пропаганды, которую покажут на весь мир.
Наше исследование призывает международное сообщество, в частности организаторов Олимпийских игр в Париже, учитывать не только физическую подготовку и квалификацию атлетов, но и их моральную позицию. Особенно на фоне глобальных конфликтов и российско-украинской войны, в частности.
Своим мнением о допуске россиян и белорусов к Играм-2024 с 24 Каналом поделился и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат от "Слуги народа", а также член парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.
Спортсмен рассказал, что в Верховной Раде поднимался вопрос допуска вражеских спортсменов к Олимпиаде-2024.
Украинская сторона, которая негативно отреагировала на такое решение МОК, голосовала и обращалась в Международный олимпийский комитет.
Мы бы охотно приняли любой законопроект, который бы запретил представителям вражеских стран ехать на Игры-2024. Но здесь субъектом принятия решений является МОК. Мы можем обращаться к нему, но в то же время нужно понимать еще следующую вещь. МОК – это организация, относящая себя к нейтральным. Все эти обращения от Министерства молодежи и спорта, от Верховной Рады, в МОК воспринимают как политическое давление на свою организацию,
– заявил Беленюк.
Почему федерации России отказываются от соревнований
Олимпийский чемпион в Токио вспомнил последние отказы россиян от соревнований:
"Хочу добавить, что сейчас вообще прослеживается следующая тенденция. Многие российские федерации отказываются от участия в лицензионных турнирах. Отмечая, что они не видят никакого смысла выступать без флага и другой национальной символики. Из их уст звучат патриотические лозунги. Знаю, что в боксе, гимнастике уже приняли такие отказы. Также есть еще ряд федераций России, которые отказались от выступлений. Думаю, если там будет политическое решение спущено сверху, то все быстренько переобуваются.
Но дело в том, что здесь также дело в мотивации. Ведь у них не было уже особых шансов отобраться в Париж, ведь именно сейчас в самом разгаре происходит отборочный этап. Не все желающие смогут принять участие в этих соревнованиях. Поскольку они в течение долгого срока были отстранены от соревнований. Из-за чего у них банально не хватает количества зачетных очков, которые нужны для участия в турнире. Как это к примеру есть в фехтовании.
Поэтому им выгоднее сейчас заявлять, что они самостоятельно не захотели участвовать в соревнованиях. А реально – они просто уже не имели шанса отобраться. Это тоже надо понимать.
К примеру, если мы берем борьбу, то пока никаких заявлений по поводу того, что они снимают свои кандидатуры с квалификационного турнира, который будет происходить уже в конце этой недели (5 – 7 апреля в азербайджанском Баку – 24 Канал). Первый европейский лицензионный турнир до Игр. По моей информации, в заявке присутствуют россияне,
– добавил Жан.
Российские борцы попали под фильтрацию: что это значит
Ранее вы отмечали, что некоторых российских борцов заблокировали до отбора на Олимпиаду. Кто эти спортсмены, возможно, можете приоткрыть фамилии?
По моей информация, это Муса Евлоев. Не очень понимаю, где здесь присутствует логика. Эти борцы сейчас заблокированы федерацией. Следует понимать, что МОК в контексте Игр-2024 будет точно проводить дополнительную проверку спортсменов. Возможно, он заблокирует еще большее количество спортсменов, не дав возможность принимать участие в соревнованиях.
Муса Евлоев с Владимиром Путиным / Фото из инстаграма борца
Евлоев – олимпийский чемпион в Токио, который на одном из мероприятий стоял рядом с Путиным и другими спортсменами, в том числе борцами, которые продолжают свои выступления и даже уже получили лицензии на следующую Олимпиаду.
Не могу понять логики, почему его отфильтровали, а других этих спортсменов – нет. Мы обращались в компанию из Германии, что именно занимается этой отфильтрацией. Ее, к слову, привлекла наша Международная федерация борьбы. Однако никакого четкого ответа от них не получили. Евлоев – одна из самых громких фамилий. Еще ряд борцов вообще не были допущены к отборочным соревнованиям, но это преимущественно представители вольной борьбы. К сожалению, не смогу назвать их фамилии, ведь они не боролись.
Самому титулованному их представителю Абдулрашиду Садулаеву вообще заблокировали въезд в Бухарест, несмотря на открытую визу. Он стал единственным вольником, которого не впустили из всего состава. Это уже говорит не о действиях федерации, а о действиях страны.
Не знаю, была ли эта история аргументирована, но такая ситуация была. На чемпионате Европы, который состоялся в феврале, в этой категории в России даже не было представителя, потому что банально не было времени найти замену.
Садулаев на приеме у Путина / Фото из инстаграма спортсмена
Сейчас Международная федерация борьбы принимает очень хитрые решения, когда организует лицензионные европейские и мировые турниры в странах, которые занимают нейтральную позицию.
МОК создал комиссию, что будет проверять вражеских спортсменов на "нейтральность". Будет ли украинская сторона контролировать эту проверку россиян и белорусов, чтобы не допустить никаких нарушений?
Мы уже имеем определенный опыт в подобных проверках, но не централизованную на базе МОК, а на профильном уровне федераций. Федерация принимает во внимание допущенных спортсменов, которые были задействованы в пропагандистских мероприятиях. После чего собирается вся необходимая информация. Далее ее со всеми фактами, фотографиями, публикациями направляют в МОК, и в том числе в федерацию, что их допустила, с вопросом, "а почему так происходит?". Тут уже история может быть совершенно разная. Либо человека могут пересмотреть и отстранить, или, к сожалению, найти оправдание такому поступку.
Приведу пример из нашей федерации. Мы спрашивали представителей компании, которая осуществляла фильтрацию, о борцах, которые находились рядом с Путиным на мероприятии в "Лужниках", рассказывая, как всегда, какой-то свой бред. Они сказали, что пребывание спортсменов рядом с высшим политическим руководством страны, не является прямым признаком того, что они поддерживают действия власти. Именно так можно оправдать абсолютно всех. Получается, что можно стоять рядом с каким-то политическим руководителем, но одновременно быть "против" него.Напомним! Олимпийские игры-2024 в Париже стартуют 26 июля и будут проходить до 11 августа.