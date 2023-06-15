После начала полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт стал изолироваться от страны-террористки. Команды не допускают к соревнованиям, а индивидуальным атлетам разрешают выступать только под нейтральным флагом.

По теме "Все ненавидят меня из-за страны": белорусская Сабаленка пожаловалась на давление из-за войны в Украине

Не исключением есть и теннис, где все россияне не могут выступать под флагом своей страны-террористки. Впрочем, третья ракетка мира Даниил Медведев понимает это решение. Более того, теннисист даже соглашается с ним.

Я просто соблюдаю правила. Я люблю играть в теннис. Такие правила, я их полностью понимаю. Поэтому я просто признателен, что могу продолжать играть таким образом. Я просто хочу каждый день показывать лучшие качества,

– заявил Медведев.

Отметим, что на последнем Ролан Гаррос Даниил сильно провалился. Русский уступил уже в первом круге Тьягу Селбот Уайлду. Бразилец идет аж 130-м в рейтинге АТР.

Читайте также Новак Джокович уверенно выиграл Ролан Гаррос-2023 и побил рекорд по количеству трофеев Grand Slam

Всего за свою карьеру проживающий в Монако Медведев выиграл 20 титулов. Самым престижным из них был триумф на US Open в 2021 году.