Их допустили к турниру с единственным ограничением. Российские и белорусские спортсмены примут участие в Играх-2024 в нейтральном статусе.

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Реакция Саладухи на решение россиян бойкотировать Олимпиаду

Такое решение возмутило многих, потому что Россия всегда использует спорт в своих пропагандистских целях. Латвийские баскетболисты Наурис Миезис и Карлис Ласманис, являющиеся олимпийскими чемпионами Игр-2020 в Токио, уже заявили о готовности бойкотировать соревнования из-за позора от МОК.

Однако даже допуск россиян к соревнованиям не удовлетворил страну-террористку. Ей не понравилось, что придется участвовать в турнире в нейтральном статусе. Поэтому глава "запоребрикового" НОК пригрозил спортсменам, чтобы те не ехали на Олимпиаду, а сборная России по художественной гимнастике уже заявила, что будет бойкотировать соревнование.

Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2012 Ольга Саладуха прокомментировала такое решение российских гимнастов. По ее мнению, это был не "жест доброй воли", а вынужденная необходимость:

Кажется, МОК в последнее время сделал все возможное, чтобы подбодрить россиян. В частности, пообещал допустить в статусе нейтральных в некомандных видах спорта всех желающих. Проверка причастности к пропаганде войны обещает быть чисто формальной. Очевидно, дело не в топовых спортивных функционерах, а в отношении большинства спортивного сообщества. В России понимают, что в Париже встретят их совсем не дружески и лучшее, чего они могут ожидать – это презрительный игнор.

Она считает, что россияне идут на своеобразный "бойкот", чтобы не терять остатки престижа в глазах внутренней аудитории и надеется, что больше видов спорта солидаризируются с этим решением российской сборной по художественной гимнастике.

Также украинская легендарная легкоатлетка призвала не расслабляться, ведь во многих видах спорта россияне и белорусы будут пытаться попасть на Олимпийские игры. Поэтому, по мнению Саладухи, нужно продолжать давление.

Она назвала список действий, которые следует постоянно делать, чтобы не только гимнасты, но и кто-либо из россиян и белорусов не приняли участие в Олимпиаде-2024:

говорить с правительством Франции о применении персональных санкций (по сути, запрет на въезд)

требовать от МОК четких критериев проверки причастности спортсменов к поддержке режима и участия представителей Украины в этих проверках

ставить вопрос об исключении россиян из международных федераций за ряд вопиющих нарушений. В частности, за "аннексию" олимпийским комитетом России оккупированных российских территорий и несоблюдение антидопинговых стандартов WADA.

Напомним, что ранее о бойкоте Олимпиады в Париже также заявил пловец Евгений Рылов, который решил быть "честным перед собой и верным своему выбору и своей стране".

Справка. Олимпийские игры в Париже пройдут летом 2024 года. Они продлятся с 26 июля по 11 августа.