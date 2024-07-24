Олимпийская сборная Украины потерпела досадное поражение в матче с Ираком (1:2). Подопечные Ротаня владели преимуществом, но не сумели его воплотить в победный результат, пишет 24 Канал.

Читайте также Сборная Украины по футболу на Олимпийских играх: результаты, календарь матчей и турнирная таблица

Ротань: Детские ошибки перевернули игру

После матча главный тренер "сине-желтых" попытался найти объяснение поражению. Ведь в поединке с Ираком украинцы обязаны были брать очки.

Все все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит 2-3 удара и мы проигрываем? Думаю, что здесь глобальные ошибки, детские, которые перевернули эту игру. Мы должны принять этот результат,

– отметил Ротань.

Впереди сборную Украины ждут более сильные соперники – сборные Аргентины и Марокко. Впрочем, посыпать голову пеплом никто не собирается.

Были на две головы сильнее соперника

"У нас есть две игры против еще более сильных команд. Следующий матч – самый главный. Должны сейчас восстановиться. Против Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме. Есть такие матчи и в них, видимо, нельзя кого-то критиковать. Мы его сами проиграли из-за ошибок", – отметил тренер олимпийской сборной Украины.

Также Руслан Петрович дал свою оценку сомнительному пенальти, который фактически испортил игру.

"Пенальти – это наши проблемы. Мы не должны опускать руки. Мы акцентировали на этом, что проблема не в ошибках, а как мы действуем после этого. Этот факт меня разочаровал, потому что мы не поверили в себя. Считаю, что мы на голову или даже на две были сильнее соперника, но наши ошибки стали для нас роковыми. Мы начали переживать, спешить, нервничать. Это не нужно. Было время для их исправления. Это мне не понравилось", – резюмировал Ротань.

Отметим, что после неожиданного поражения сборная Украины оказалась на дне турнирной таблицы группы В. Возглавляют квартет Марокко и Ирак. У Аргентины, которая занимает третью строчку, в графе набранных очков тоже ноль.

Свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 27 июля. Соперником команды Ротаня будет сборная Марокко, которая победила Аргентину 2:1.