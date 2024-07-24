Олімпійська збірна України зазнала прикрої поразки в матчі з Іраком (1:2). Підопічні Ротаня володіли перевагою, але не зуміли її втілити в переможний результат, пише 24 Канал.

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Ротань: Дитячі помилки перевернули гру

Після матчу головний тренер "синьо-жовтих" спробував знайти пояснення поразці. Адже у поєдинку з Іраком українці зобов'язані були брати очки.

Всі все бачили. Про яку закономірність може йти мова, коли суперник завдає 2-3 удари і ми програємо? Гадаю, що тут глобальніші помилки, дитячі, які перевернули цю гру. Ми маємо прийняти цей результат,

– зауважив Ротань.

Попереду збірну України чекають сильніші суперники – збірні Аргентини та Марокко. Втім, посипати голову попелом ніхто не збирається.

Були на дві голови сильніші за суперника

"У нас є дві гри проти ще сильніших команд. Наступний матч – найголовніший. Маємо зараз відновитися. Проти Марокко, гадаю, маємо підійти у кращій фізичній та ментальній формі. Є такі матчі і в них, мабуть, не можна когось критикувати. Ми його самі програли через помилки", – зазначив тренер олімпійської збірної України.

Також Руслан Петрович дав свою оцінку сумнівному пенальті, який фактично зіпсував гру.

"Пенальті – це наші проблеми. Ми не маємо опускати руки. Ми акцентували на цьому, що проблема не в помилках, а як ми діємо після цього. Цей факт мене розчарував, бо ми не повірили в себе. Вважаю, що ми на голову чи навіть на дві були сильніші за суперника, але наші помилки стали для нас роковими. Ми почали переживати, спішити, нервувати. Це не потрібно. Був час для їхнього виправлення. Це мені не сподобалося", – резюмував Ротань.

Зазначимо, що після несподіваної поразки збірна України опинилася на дні турнірної таблиці групи В. Очолюють квартет Марокко та Ірак. У Аргентини, яка займає третю сходинку, в графі набраних очок теж нуль.

Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 27 липня. Суперником команди Ротаня буде збірна Марокко, яка перемогла Аргентину 2:1.