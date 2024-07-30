Сборная Украины U-23 в матче третьего тура группового раунда уступила Аргентине со счетом 0:2. "Сине-желтые" не сумели пробиться в плейоф олимпийского турнира, пишет 24 Канал.

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Ротань: Все решило мастерство аргентинцев

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань сразу после матча дал комментарий относительно игры своих подопечных. По мнению специалисты, несмотря на разницу в классе, "сине-желтые" должны были побеждать Аргентину.

Я считаю, что результат не по игре. Но все решило индивидуальное мастерство, которое имеет Аргентина. Но мы играли без преувеличения лучше, чем Аргентина, и не заслужили поражения. Я доволен ребятами, которые могут играть против команд топ-уровня,

– сказал Ротань в эфире Общественного.

Руслан Петрович также отметил, что выступление Украины на Олимпиаде – это уже большой успех для нашей страны.

"Если ребята так будут верить в себя, то будут и победы. Главное, чтобы война завершилась", – отметил Ротань.

Как сыграла сборная Украины на Олимпиаде-2024

Напомним, что сборная Украины по футболу впервые сыграла на Олимпийских играх. К сожалению, ведущие клубы не отпустили своих звезд и "сине-желтые" приехали в Париж не самым сильным составом.

В первом матче украинцы уступили Ираку (1:2) и ухудшили шансы на выход из группы. Во втором туре "сине-желтые" в меньшинстве обыграли Марокко (2:1). Однако в последнем матче уступили Аргентине (0:2).

В четвертьфинал из группы В вышли Аргентина и Марокко. Украина завершила турнир на третьем месте.