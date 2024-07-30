Украина U-23 – Аргентина U-23 0:2

Гол: Альмада, 48, Эчеверри, 90+1

Во вторник, 30 июля, состоялся матч сборных Украины и Аргентины. В поединке против "Альбиселесте" подопечных Руслана Ротаня устраивала только победа, пишет 24 Канал.

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Класс аргентинцев дал о себе знать

Игру против Аргентины пропускал центральный защитник Владимир Салюк, который заработал удаление в матче против Марокко. На его место вышел Максим Таловеров.

В первом тайме обе команды имели реальные шансы открыть счет во встрече. Аргентинцы Симеоне и Гонду потеряли свои шансы огорчить Фесюна.

Зато украинцы отвечали острыми контрвыпадами. В конце первого тайма сначала Крыськив, а затем Рубчинский могли вписать свою фамилию на табло стадиона.

Аргентинцы реализовали свое преимущество в дебюте второго тайма. Тьяго Альмада закрутил мяч в правую девятку. Фесюн был бессилен помочь своей команде.

Руслан Ротань провел серию замен, что переломить ход встречи. В параллельном матче Марокко побеждал Ирак, а потому украинцам нужно было выгрызать победу.

Видео гола Альмады

На 75-й минуте матча Краснопир нанес перспективный удар из пределов штрафной площади, но защитники заблокировали его удар.

В компенсированное время аргентинцы усилиями Эчеверри забили второй гол в ворота Фесюна и оформили выход в четвертьфинал.

В итоге команда Ротаня уступила Аргентине со счетом 0:2.

Сборная Украины покинула Олимпийские игры на стадии группового раунда. В четвертьфинал вышли из группы В вышли Аргентина и Марокко.