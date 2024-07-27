УКРАИНА – МАРОККО 2:1

Голы: Крыськив, 22, Краснопир, 90+8 – Рахими, 64 (пен).

Сборная Украины по футболу U-23 продолжает выступления на Олимпийских играх-2024. В стартовой игре команда Руслана Ротаня сенсационно проиграла Ираку и поставили себя в трудное положение, пишет 24 Канал.

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Ударное начало

На вторую игру тренер сделал всего одну замену. Таловеров провалил матч с иракцами, поэтому его место в центре обороны занял Салюк. Первый тайм выдался удачным для "сине-желтых".

Украинцы навязали борьбу марокканцам и как минимум не уступали сопернику по моментам. При этом удары нашей команды были более острыми. А в середине тайма подопечным Ротаня удалось отличиться.

Брагару эффектно накрутил на фланге нескольких оппонентов и прострелил в центр. Там на передачу откликнулся Крыськив, который добил мяч в ворота. Украина продолжала контролировать игру, но все в корне изменил эпизод в начале второго тайма.

Видео гола Крыськива:

Роковая ошибка

Рахими вывели один на один с Фесюном и форварда марокканцев рукой прихватил Салюк. После просмотра VAR судья принял наиболее суровое решение – пенальти и красная карточка Владимиру.

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В конце концов Рахими реализовал пенальти и сравнял счет. В дальнейшем уже Марокко владело инициативой, будучи в большинстве. Ротань запустил в игру Краснопира, Очеретько и Федора.

Видео гола Рахими:

Однако все равно Марокко продолжало давить и было ближе к голу. В трудные моменты Украину спасал Фесюн, а у нашей команды их было минимум. Но крутая атака в компенсированное время подарила нашей команде победу в меньшинстве.

Сумасшедшее спасение

Рубчинский запустил в площадку марокканцев Федора и тот прострелил вдоль линии на Краснопира. Форварду Руха оставалось добить мяч в пустые ворота, что он и сделал.

Украина набирает три очка и догоняет других соперников. У Аргентины, Марокко и Ирака также по три балла. Наша команда выходит на второе место по дополнительным показателям.

Впрочем, для прохода в плей-офф, скорее всего, надо будет выигрывать у Аргентины в последнем туре. Ей мы уступаем по разнице голов. Ничья выведет "сине-желтых" дальше только в случае малорезультативной ничьей в матче Марокко – Ирак.