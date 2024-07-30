Спортсмены выступят сразу в 26-ти видах спорта. Из которых в восьми атлеты будут соревноваться за олимпийские награды в Париже, информирует 24 Канал.

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Новый шанс на медаль

Украина 30 июля будет представлена в восьми видах спорта. Однако медальные шансы будут только в женской командной шпаге, где честь нашей страны будут защищать Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.

Также наши атлеты будут соревноваться в теннисе, настольном теннисе, стрельбе из лука, бадминтоне, слаломе, боксе и футболе.

Где смотреть Олимпиаду-2024

Суспільне – официальный транслятор Олимпийских игр-2024 в Украине. Вещатель проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция Олимпиады-2024 30 июля

09:31, 30 июля