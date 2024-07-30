Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх-2024 будет разыгран медальный комплект в командном турнире на шпагах. После бронзовой медали Ольги Харлан были надежды на успешное выступление представительниц Украины, пишет 24 Канал.

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Не поддержали перформанс Харлан

Сборную Украины представляли Влада Харькова, Елена Кривицкая и Фейби Бежура. В напряженной борьбе наши девушки уступили китаянкам со счетом 41:45.

Украинские фехтовальщицы выбыли из борьбы за медали. Теперь наша команда будет бороться за 5-8 места на олимпийском турнире.

Напомним, что в понедельник, 29 июля, украинская фехтовальщица Ольга Харлан принесла Украине первую медаль. В малом финале украинка совершила невероятный камбэк и обыграла Чой Себин из Южной Кореи.

Эта медаль стала для Ольги пятой олимпийской в карьере. В активе Харлан две командные награды: "золото" на Олимпиаде-2008 и "серебро" на Играх-2016. Также украинка получила три бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях в 2012, 2016 и 2024 годах.