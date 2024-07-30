У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх-2024 буде розіграно медальний комплект у командному турнірі на шпагах. Після бронзової медалі Ольги Харлан були сподівання на успішний виступ представниць України, пише 24 Канал.

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Не підтримали перформанс Харлан

Збірну України представляли Влада Харькова, Олена Кривицька та Фейбі Бежура. У напруженій боротьбі наші дівчата поступилися китаянкам з рахунком 41:45.

Українські фехтувальниці вибули з боротьби за медалі. Тепер наша команда боротиметься за 5-8 місця на олімпійському турнірі.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан принесла Україні першу медаль. У малому фіналі українка здійснила неймовірний камбек та обіграла Чой Себін з Південної Кореї.

Ця медаль стала для Ольги п'ятою олімпійською в кар'єрі. В активі Харлан дві командні нагороди: "золото" на Олімпіаді-2008 та "срібло" на Іграх-2016. Також українка здобула три бронзові медалі в індивідуальних змаганнях у 2012, 2016 та 2024 роках.