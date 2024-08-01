"Больно проигрывать такой матч": Костюк прокомментировала драматическое поражение на Олимпиаде-2024

Первая ракетка Украины Марта Костюк завершила выступление на Олимпийских играх в Париже. Звездная теннисистка поделилась своими эмоциями после невероятного четвертьфинала.

Украинская теннисистка Марта Костюк была в шаге от выхода в полуфинал олимпийского теннисного турнира. В драматической борьбе украинка уступила хорватке Донне Векич.

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Костюк: Увидимся в Лос-Анджелесе-2028

Несмотря на поражение Марта нашла силы подытожить свое выступление на Играх. 22-летняя теннисистка поблагодарила украинских болельщиков за поддержку и пообещала сыграть на следующей Олимпиаде.

"Самая большая честь. Спасибо от всего сердца за вашу необычайную поддержку вчера вечером. Конечно, больно проигрывать такой матч, но это часть игры, и я с нетерпением жду того, что будет впереди.

Особая благодарность моим болельщикам из Украины, в эти трудные времена нет большей радости, чем видеть все невероятные сообщения вашей поддержки.

Париж, спасибо. Сейчас мы точно друзья, и я уже с нетерпением жду возвращения на второй Slam в этом году. Олимпиада... Увидимся в Лос-Анджелесе-2028! Продолжаем танцевать. Слава Украине!", – написала Костюк.

В комментариях украинскую теннисистку поддержали ФК Шахтер, Надежда Киченок и многочисленные болельщики.

Достойное выступление Костюк на Олимпиаде