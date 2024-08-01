Украинская теннисистка Марта Костюк была в шаге от выхода в полуфинал олимпийского теннисного турнира. В драматической борьбе украинка уступила хорватке Донне Векич.
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Костюк: Увидимся в Лос-Анджелесе-2028
Несмотря на поражение Марта нашла силы подытожить свое выступление на Играх. 22-летняя теннисистка поблагодарила украинских болельщиков за поддержку и пообещала сыграть на следующей Олимпиаде.
"Самая большая честь. Спасибо от всего сердца за вашу необычайную поддержку вчера вечером. Конечно, больно проигрывать такой матч, но это часть игры, и я с нетерпением жду того, что будет впереди.
Особая благодарность моим болельщикам из Украины, в эти трудные времена нет большей радости, чем видеть все невероятные сообщения вашей поддержки.
Париж, спасибо. Сейчас мы точно друзья, и я уже с нетерпением жду возвращения на второй Slam в этом году. Олимпиада... Увидимся в Лос-Анджелесе-2028! Продолжаем танцевать. Слава Украине!", – написала Костюк.
В комментариях украинскую теннисистку поддержали ФК Шахтер, Надежда Киченок и многочисленные болельщики.
Достойное выступление Костюк на Олимпиаде
- Напомним, что Игры в Париже стали дебютными для Марты Костюк. Первая ракетка Украины стартовала с победы над четвертьфиналисткой Уимблдона Лулу Сун. В следующем раунде Марта победила француженку Клару Бюрель по итогу двух сетов.
- В 1/8 финала Костюк одержала волевую победу над Марией Саккари из Греции. А в четвертьфинале, который длился три часа, в борьбе уступила хорватке Донне Векич.
- Кроме того, Марта Костюк вместе с Даяной Ястремской успешно сыграли против польского дуэта Линнет / Росольская в парном разряде. К сожалению, из-за изнурительного графика поединков украинкам пришлось сняться с турнира.