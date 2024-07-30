Марта Костюк в одиночном разряде одержала волевую победу над Марией Саккари из Греции. Трехчасовой поединок на летней жаре забрал много сил у первой ракетки Украины.
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Второе снятие украинских теннисисток
В этот же день Костюк должна была сыграть в паре с Даяной Ястремской против представительниц Китайского Тайбэя Чи И Цао и Се Шувэй. Украинки просили организаторов перенести поединок на среду, 31 июля.
Дело в том, что Марте дали всего три часа на отдых. Этого абсолютного недостаточно, чтобы восстановиться после такого изнурительного поединка. Однако организаторы не пошли на уступки. Украинскому дуэту пришлось сняться с парного турнира.
Кто продолжит выступления на Олимпиаде
- Напомним, что это уже второе снятие украинских теннисисток на Олимпиаде. На старте соревнований заболела Ангелина Калинина, которая не вышла на матч против Аранчи Рус из Нидерландов.
- Таким образом, Даяна Ястремская окончательно покидает Олимпийские игры. Накануне одесситка проиграла во втором туре Камиле Осорио из Колумбии.
- Марта Костюк в четвертьфинале одиночного разряда сыграет против Донны Векич, которая выбила из турнира Коко Гофф.
- В парном разряде Украину представит дуэт сестер Киченок. Людмила и Надежда сыграют матч 1/8 финала в среду, 31 июля.