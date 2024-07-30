Марта Костюк в одиночном разряде одержала волевую победу над Марией Саккари из Греции. Трехчасовой поединок на летней жаре забрал много сил у первой ракетки Украины.

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Второе снятие украинских теннисисток

В этот же день Костюк должна была сыграть в паре с Даяной Ястремской против представительниц Китайского Тайбэя Чи И Цао и Се Шувэй. Украинки просили организаторов перенести поединок на среду, 31 июля.

Дело в том, что Марте дали всего три часа на отдых. Этого абсолютного недостаточно, чтобы восстановиться после такого изнурительного поединка. Однако организаторы не пошли на уступки. Украинскому дуэту пришлось сняться с парного турнира.

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