Клара Бюрель – Марта Костюк 0:2 (6:7(3), 2:6)
В 1/16 финала Первая ракетка Украины Марта Костюк встретилась с француженкой Кларой Бюрель. Это была первая встреча теннисисток на корте, пишет 24 канал.
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Волевая победа украинки
В первом сете Марта Костюк дважды выходила вперед, имея брейк и сетбол, но, к сожалению, не смогла воспользоваться своими шансами. Драматический десятый гейм, который длился 23 розыгрыша, также завершился неудачей для украинки. Однако, впоследствии Костюк продемонстрировала характер и перевела игру на тайбрейк, где одержала победу.
Во втором сете украинка уверенно одержала победу над соперницей.
Отметим, что в 1/8 финала Марта Костюк встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.