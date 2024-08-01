Українська тенісистка Марта Костюк була за крок від виходу до півфіналу олімпійського тенісного турніру. У драматичній боротьбі українка поступилася хорватці Донні Векич.

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Костюк: Побачимося в Лос-Анджелесі-2028

Попри поразку Марта знайшла сили підсумувати свій виступ на Іграх. 22-річна тенісистка подякувала українським уболівальникам за підтримку та пообіцяла зіграти на наступній Олімпіаді.

"Найбільша честь. Дякую від усього серця за вашу надзвичайну підтримку вчора ввечері. Звичайно, боляче програвати такий матч, але це частина гри, і я з нетерпінням чекаю того, що буде попереду.

Особлива подяка моїм уболівальникам з України, у ці важкі часи немає більшої радості, ніж бачити всі неймовірні повідомлення вашої підтримки.

Париж, дякую. Зараз ми точно друзі, і я вже з нетерпінням чекаю повернення на другий Slam цього року. Олімпіада… Побачимося в Лос-Анджелесі-2028! Продовжуємо танцювати. Слава Україні!", – написала Костюк.

У коментарях українську тенісистку підтримали ФК Шахтар, Надія Кіченок та численні вболівальники.

Достойний виступ Костюк на Олімпіаді