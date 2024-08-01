К сожалению, первый сет четвертьфинала остался за соперницей из Хорватии 6:4. Однако во второй партии Марта Костюк собралась и сравняла цифры по сетам 1:1, а в партии 2:6. Донна Векич смогла взять только два гейма и пошла расстроенная отдохнуть в подтрибунное помещение, информирует 24 Канал.

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Публика была в восторге от танцевальных умений Костюк

Воодушевленная выигранным сетом Костюк осталась ждать соперницу на корте. Марта не стала просто сидеть на лавочке, а устроила настоящее танцевальное шоу на арене, которая принимает престижный Ролан Гаррос в Париже.

Марта классно станцевала с ракеткой в руках под известный зажигательный трек "Uptown Funk" (feat Bruno Mars), который исполняет Mark Romson. Танцы украинской теннисистки изрядно приятно удивили местную публику, которая устроила бурные овации Костюк.

Видео танцев Костюк на олимпийском корте

Украинка в отличном настроении подходила к решающему сету, в котором, к сожалению, уступила – 7:6 (10:8).

Украина осталась без представительниц в одиночном разряде. Сестры Киченок продолжают борьбу за медали Олимпиады-2024 в парном разряде. 1 августа украинский дуэт в четвертьфинале против испанок Соррибес-Тормо/Букша.