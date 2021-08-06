Феерия гребцов

Бронзовый призер Олимпиады Людмила Лузан вместе с другой каноисткой Анастасией Четвериковой заняли первое место в квалификации и вышли в полуфинал в заплыве на 500 метров двойкой.

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Представители Украины Павел Алтухов и Юрий Вандюк выступили в заплыве на 1000 метров в каноэ-одиночке. Оба украинца заняли вторые места в четвертьфиналах и 7 августа продолжат борьбу за медали в полуфинале.

Украинская четверка в байдарке также сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио. Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх сперва финишировали последними в своем квалификационном заезде, но затем стали третьими в четвертьфинале и спокойно прошли дальше.

Таким образом, все представители Украины в гребле на байдарке и каноэ, выступавшие в этот день, прошли в полуфиналы. Соревнования продолжатся 7 августа.