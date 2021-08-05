Она до сих пор не может поверить, что завоевала "бронзу". Спортсменка посвятила свою победу маме.

Как это было "Бронзу" определил фотофиниш: украинка Лузан выиграла медаль Олимпиады в гребле на каноэ

Кажется, что я сплю, это сон и не могу поверить. Столько лет шла к медали, я настолько счастлива. Конечно, я мечтала победить. Но это первая Олимпиада и уверена, что меня еще будут ждать золотые медали,

– сказала она.

Лузан поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а особенно – тренеров. По ее словам, они вместе пришли к этой награде. В то же время спортсменка уже решительно настроена к другому соревнованию по гребле на байдарках и каноэ на 500 м.

"Ждет моя коронная дистанция – 500 метров в двойке. Там я и хочу показать результат. Но не могу поверить, что у меня есть бронза", – поделилась Лузан.

Свою награду 24-летняя спортсменка из Ивано-Франковска посвятила маме. По словам Лузан, мама мечтала, что ее дочь будет на Олимпиаде и возьмет там медаль.

"Нет ничего невозможного. Просто нужно верить в то, что делаешь. Также есть люди, которые поддерживают. Поэтому благодаря этому можно свернуть горы", – добавила спортсменка.

Коротко о медали Лузан

Людмила Лузан в тяжелом заплыве завоевала "бронзу" с результатом 47,034. Ее медаль стала первой для Украины в гребле на Олимпийских играх в Токио.

В июне Лузан выиграла четыре медали – два "золота", "серебро" и "бронзу" на чемпионате Европы-2021, а байдарочница Мария Повх стала бронзовым призером.