Причем сразу 29 из них смогут поспорить за медали Олимпиады в финалах. Больше всего будет представительства Украины в гребле на байдарках и каноэ – 8 спортсменов. Столько же будет выступать в командных соревнованиях по артистическому плаванию и художественной гимнастике.
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В финале по прыжкам в высоту будут соревноваться сразу три украинские легкоатлетки, которые входят в десятку сильнейших спортсменок мирового рейтинга в этой дисциплине – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Также финал за звание Олимпийского чемпиона проведет боксер Александр Хижняк.
Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 7 августа
- 00:00. Легкая атлетика: марафон. Дарья Михайлова, Виктория Калюжная, Евгения Прокофьева
- 03:37. Гребля на каноэ. Людмила Лузан, Анастасия Четверикова (полуфинал, 500 метров, двойка)
- 03:44. Гребля на каноэ. Павел Алтухов, Юрий Вандюк (полуфинал, 1000 метров, одиночка)
- 04:00. Художественная гимнастика. Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская (квалификация, командное многоборье)
- 04:00. Прыжки в воду. Алексей Середа (полуфинал, вышка, 10 метров)
- 04:14. Гребля на байдарках. Мария Повх, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик (полуфинал, 500 метров, четверка)
- 05:30. Художественная гимнастика. Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская (квалификация, командное многоборье)
- 08:36. Современное пятиборье: плавание. Павел Тимощенко
- 08:45. Бокс. Александр Хижняк (финал, до 75 кг)
- 09:20. Художественная гимнастика. Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная (финал, индивидуальное многоборье)
- 09:45. Современное пятиборье фехтование. Павел Тимощенко
- 09:45. Велоспорт. Елена Старикова (1/8 финал, спринт)
- 13:30. Артистическое плавание. Команда, финал (Марина Алексиева, Вадислава Алексиева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно)
- Не раньше 12:50. Оксана Ливач (утешительная схватка за выход в "бронзовый" финал)
- 13:35. Легкая атлетика: прыжки в высоту. Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих (финал)