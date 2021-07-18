Как Ярослава Магучих ворвалась в мировую элиту легкой атлетики

Власть Японии сообщает о тяжелой эпидемиологической ситуации в столице Токио, где и запланировано проведение Игр. А в олимпийском городке рапортуют о первых зафиксированых случаях инфицирования коронавирусом. На карантин закрывают целые общежития. Однако, точно известно – Олимпиада состоится. Хотя и с очень жесткими ограничениями и почти закрытом режиме.

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На эти Игры Украина делегировала рекордно малое количество спортсменов за время независимости. Однако со многими фаворитами в своих дисциплинах. И вот одной из представительниц претендентов на медали является прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

19-летняя украинка еще на старте своей карьеры покорила юниорские соревнования. И до сих пор продолжает устанавливать новые рекорды среди молодежи, улучшая уже свои результаты. Но дебют на взрослом уровне у Ярославы Магучих оказался еще более сказочным. Украинка победила уже на своем первом этапе Бриллиантовой лиги и стала самой молодой триумфаторкой в истории соревнований. На втором этапе Ярослава Магучих уже вписала свое имя в историю как самая молодая спортсменка, которой покорилась высота в 2,00 метра.

В общем, украинка от своего дебюта сразу ворвалась в мировую элиту легкой атлетики. В википедии можно ознакомиться со всеми ее победами, наградами и рекордами. В этом же тексте попробуем спрогнозировать выступление Ярославы на ОИ-2020.

Прогресс Ярославы Магучих перед Олимпиадой-2020

Перенос Олимпиады даже на один год точно помог нашей спортсменке. Так, из-за локдауна большинство стартов было отменено. Однако дополнительных несколько соревнований для опыта 19-летняя Ярослава Магучих таки получила. И здесь показателен ее прогресс после дебюта на взрослом уровне.

Молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги украинка стала с результатом 196 см. Теперь же ее лучший результат на соревнованиях на открытом воздухе – 204 см. То есть +8 см за, можно сказать (учитываем локдаун), всего один турнирный год. А уже этим летом непосредственно перед Олимпиадой Ярослава Магучих и вообще дает основания надеяться на "золото" Игр-2020. Украинка победила на этапе Бриллиантовой лиги с рекордом сезона – 203 см.

Прогресс Ярославы Магучих / Скриншот Worldathletics

Турниры в помещении также только добавляют оптимизма. Да, в феврале олимпийского года (то есть 2021) в словацкой Банской Быстрице Ярослава Магучих установила рекорд среди юниоров в помещении – 206 см. А уже в июле на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Таллине обновили лучший результат турнира в истории. Украинке покорились 2,00 м.

Результаты Ярославы Магучих на соревнованиях в помещении / Скриншот Worldathletics

"Я очень люблю Таллинн и действительно хотела здесь выступить. В столице Эстонии у меня был тренировочный сбор зимой. В мае, в связи с подготовкой к Олимпийским играм, мы решили пропустить молодежный чемпионат Европы. Но впоследствии, поняв, что у меня только два старта в Токио, передумали", – сказала Ярослава.

Я хочу наслаждаться каждым турниром. Если это не удается, не будет и хороших прыжков. В Таллинне была приятная атмосфера и соответствующие ощущения. В Токио я хочу прыгать выше, чем 2.05, 2.07... Я хочу прыгнуть на мировой рекорд,

– цитирует Ярославу Магучих сайт ФЛАУ.

К Олимпийским играм юная украинка подходит в боевом и, самое главное, хорошем настроении. И с четко определенными задачами и целями.

Конкуренция с Марией Ласицкене и еще одной украинкой Юлией Левченко

Главной оппозицией, как и на предыдущих крупных форумах, на Олимпиаде в Токио станет россиянка, выступающая под нейтральным флагом, Мария Ласицкене. Последняя уже побеждала украинку на чемпионате мира 2019 года в Катаре. Тогда наша спортсменка сенсационно завоевала серебряную медаль. И перед Играми Ласицкене опережает Ярославу Магучих в мировом рейтинге прыжков в высоту среди женщин. Еще одна конкурентка – украинка Юлия Левченко. Она разместилась на третьей строчке.

Мировой рейтинг по прыжкам в высоту среди женщин / Скриншот Worldathletics

Однако, несмотря на лидерство в рейтинге, Мария Ласицкене в этом сезоне пока мало радует результатами своих поклонников. Лучшая ее высота в 2021 году – всего 2,00 м. Хотя наша Юлия Левченко и к такой позиции еще успешно не поднимала планку.

Лучший результат сезона Марии Ласицкене / Скриншот Worldathletics

Лучший результат сезона Юлии Левченко / Скриншот Worldathletics

Поэтому главным фаворитом в прыжках в высоту среди женщин перед стартом Олимпиады выдается именно Ярослава Магучих. Но стоит учесть огромный опыт Марии Ласицкене, которая почти на 9 лет старше 19-летней украинки. Поэтому серебряная медаль для представительницы Днепра – чуть ли не задача минимум. Но есть и все предпосылки таки сбросить Ласицкене с Олимпа женских прыжков в высоту. Юлию Левченко же ожидаем видеть как минимум третьей.

Церемония открытия XXXII Олимпийских игр состоится 23 июля. Прыжки в высоту начнутся 5 августа по квалификации, а 7 августа пройдет финал.

Автор: Остап Нетахата