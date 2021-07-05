В статусе победительницы ученица Татьяны Степановой заказала высоту абсолютного рекорда Украины (2.07 метра) и была очень близка к тому, чтобы преодолеть и ее, однако на этот раз планка не устояла.

Как это было Ярослава Магучих с рекордом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги

Очень счастлива, ведь 2.03 – это мой лучший результат нынешнего сезона. Я также сделала попытки на 2.07, была близка к преодолению и этой высоты, но не сегодня. Перед Олимпийскими играми у меня будет еще один старт – молодежный чемпионат Европы. Думаю, смогу снова попробовать эту высоту,

– заявила украинка.

"Я в ожидании Токио-2020 года, до него остается всего месяц. Соревнования будут интересными, ведь большинство девушек имеет результаты два метра и выше. Надеюсь, смогу выиграть медаль, ведь все спортсмены стремятся к одному на Олимпийских играх", – подытожила Магучих.

Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.03 м

2. Никола Макдермотт (Австралия) – 2.01 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.96 м

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1.96 м