Як Ярослава Магучіх увірвалася у світову еліту легкої атлетики

Влада Японії повідомляє про важку епідеміологічну ситуацію в столиці Токіо, де і заплановано проведення Ігор. А в олімпійському містечку рапортують про перші зафіксовані випадки інфікування коронавірусом. На карантин закривають цілі гуртожитки. Однак. що точно відомо – Олімпіада відбудеться. Хоча і з дуже жорсткими обмеженнями та майже закритому режимі.

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На ці Ігри Україна делегувала рекордно малу кількість спортсменів за часів незалежності. Однак із багатьма фаворитами у своїх дисциплінах. І от однією з представниць претендентів на медалі є стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

19-річна українка ще на старті своєї кар'єри підкорила юніорські змагання. Та й до тепер продовжує встановлювати нові рекорди серед юнаків, покращуючи вже свої результати. Але дебют на дорослому рівні у Ярослави Магучіх виявився ще більш казковим. Українка перемогла вже на своєму першому етапі Діамантової ліги і стала наймолодшою тріумфаторкою в історії змагань. На іншому етапі Ярослава Магучіх уже вписала своє ім'я в історію як наймолодша спортсменка, якій підкорилася висота у 2,00 метри.

Загалом, українка від свого дебюту відразу увірвалася у світову еліту легкої атлетики. У вікіпедії можна ознайомитися з усіма її перемогами, нагородами і рекордами. У цьому ж тексті спробуємо спрогнозувати виступ Ярослави на ОІ-2020.

Прогрес Ярослави Магучіх перед Олімпіадою-2020

Перенесення Олімпіади навіть на один рік точно допомогло нашій спортсменці. Так, через локдаун більшість стартів було скасовано. Проте додаткових кілька змагань для досвіду 19-річна Ярослава Магучіх таки отримала. І тут показовим є її прогрес після дебюту на дорослому рівні.

Наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги українка стала з результатом 196 см. Тепер же її найкращий результат на змаганнях на відкритому повітрі – 204 см. Тобто +8 см за, можна сказати (враховуємо локдаун), всього один турнірний рік. А вже цього літа безпосередньо перед Олімпіадою Ярослава Магучіх і взагалі дає підстави сподіватися на "золото" Ігор-2020. Українка перемогла на етапі Діамантової ліги з рекордом сезону – 203 см.

Прогрес Ярослави Магучіх / Скриншот Worldathletics

Турніри в приміщенні також тільки додають оптимізму. Так. у лютому олімпійського року (тобто 2021) у словацькій Банській Бистриці Ярослава Магучіх встановила рекорд серед юніорів у приміщенні – 206 см. А вже в липні на молодіжному чемпіонаті Європи (U-23) в Талліні оновили найкращий результат турніру в історії. Українці підкорилися 2,00 м.

Результати Ярослави Магучіх на змаганнях у приміщенні / Скриншот Worldathletics

"Я дуже люблю Таллінн і дійсно хотіла тут виступити. В столиці Естонії у мене був тренувальний збір узимку. У травні, у зв’язку з підготовкою до Олімпійських ігор, ми вирішили пропускати молодіжний чемпіонат Європи. Але згодом, зрозумівши, що у мене лише два старти до Токіо, передумали", – сказала Ярослава.

Я хочу насолоджуватися кожним турніром. Якщо це не вдається, не буде й хороших стрибків. У Таллінні була приємна атмосфера й відповідні відчуття. В Токіо я хочу стрибати вище, ніж 2.05, 2.07… Я хочу стрибнути на світовий рекорд,

– цитує Ярославу Магучіх сайт ФЛАУ.

До Олімпійських ігор юна українка підходить у бойовому і, найголовніше, хорошому настрої. Та й з чітко визначеними завданнями і цілями.

Конкуренція з Марією Ласіцкене і ще однією українкою Юлією Левченко

Головною опозицією, як і на попередніх великих форумах. на Олімпіаді в Токіо стане росіянка, яка виступає під нейтральним прапором, Марія Ласіцкене. Остання вже перемагала українку на чемпіонаті світу 2019 року в Катарі. Тоді наша спортсменка сенсаційно здобула срібну медаль. Та й перед Іграми Ласіцкене випереджає Ярославу Магучіх у світовому рейтингу стрибків у висоту серед жінок. Ще одна конкурентка – українка Юлія Левченко. Вона розмістилася на третій сходинці.

Світовий рейтинг стрибків у висоту серед жінок / Скриншот Worldathletics

Проте, незважаючи на лідерство у рейтингу, Марія Ласіцкене у цьому сезоні поки мало радує результатами своїх шанувальників. Найкраща її висота у 2021 році – всього 2,00 м. Хоча наша Юлія Левченко і до такої позиції ще успішно не піднімала планку.

Найкращий результат сезону Марії Ласіцкене / Скриншот Worldathletics

Найкращий результат сезону Юлії Левченко / Скриншот Worldathletics

Відтак головним фаворитом у стрибках у висоту серед жінок перед стартом Олімпіади видається саме Ярослава Магучіх. Але варто врахувати величезний досвід Марії Ласіцкене, яка майже на 9 років старша, за 19-річну українку. Тому срібна медаль для представниці Дніпра - ледь не задача мінімум. Та є й усі передумови таки скинути Ласіцкене з Олімпу жіночих стрибків у висоту. Юлію Левченко ж очікуємо бачити щонайменше третьою.

Церемонія відкриття XXXII Олімпійських ігор відбудеться 23 липня. Стрибки у висоту розпочнуться 5 серпня з кваліфікації, а 7 серпня пройде фінал.

Автор: Остап Нетахата