5 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела были разрушены корпуса университета и жилой дом. Сотрудники СБУ задержали предполагаемого корректировщика огня.

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Харьковский ветеран спорта корректировал огонь по родному городу

Им оказался местный житель, велосипедист-марафонец Андрей Нечепоренко. Об этом сообщил харьковский журналист Павел Федосенко в своем телеграмм-канале.

А вот наш герой. Нечепоренко Андрей Станиславович, 1962 года. КМС по всем видам спорта, велосипедист, турист, марафонец, рекордсмен, призер, методист Академии непрерывного образования. Сам пишет, что посещал Россию и Беларусь после 2014 года. 5 февраля (в день ракетного удара по ХДАМГу и дома рядом) написал, что "жизнь продолжается, люди живут и выживают". Задержали чемпиона с поличным, когда фиксировал последствия прилета. Наверное, думал, что дедушка на велосипеде с GoPro никому не бросится в глаза. Но его на тот момент уже плотно вели,

– говорится в сообщении телеграмм-канала.

Андрей Нечепоренко / фото телеграмм-канала Павла Федосенко

Задержанный был методистом Академии непрерывного образования / фото телеграмм-канала Павла Федосенко

Отметим, что работники СБУ также установили его российских кураторов. Предатель давно сотрудничал с террористами. Он фиксировал места дислокации ВСУ, блокпосты и объекты критической инфраструктуры. Все данные ветеран спорта тщательно собирал и передавал врагу.

Переписка подозреваемого с кураторами / фото СБУ

Вражеский агент коммуницировал с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На "задачу" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания.