Местный 55-летний тренер по легкой атлетике почти каждый день пробегал от 10 до 50 километров под видом занятия спортом. На самом деле, он отслеживал места базирования и маршруты движения украинских войск.

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Преступник получил свое наказание

Завербованный легкоатлет совершал скрытую фото- и видеосъемку, используя камеру собственного мобильного телефона, который он статически закреплял на руке.



"Бегун" таким образом разведывал локации с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ. Кроме этого, он разработал для оккупантов топографическую схему, в которой обозначил самый выгодный маршрут движения наступления на Хмельницкий.



Схема наступления на Хмельницкий / Офис генерального прокурора

Контрразведчики СБУ задержали предателя в мае 2022 года, когда он скрыто фотографировал один из объектов критической инфраструктуры в областном центре.

Сообщается, что преступник был дистанционно завербован в марте 2022 года. Он оказался бывшим выпускником ленинградского военного училища, а также до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории России.

За враждебные действия в отношении Украины спортсмен получал от агрессора на банковскую карту денежное вознаграждение.

На основании собранных доказательств суд признал шпиона виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему назначено 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. До приговора суда предатель находился под стражей.

Справка. Это далеко не первый случай, когда агенты ФСБ прикрываются спортом при совершении предательских действий. Ранее был задержан велосипедист-рекордсмен, который корректировал ракетные удары по Харькову.